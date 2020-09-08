Как считаете, что сейчас важнее: заасфальтированные дороги или спасенные жизни?

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение должны понести наказание опустошение фонда по борьбе з "китайским" вирусом

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер Ким Ахеджаков на своей страничке в Facebook.

По его словам, причиной этому должен стать опустевший фонд борьбы с "китайским вирусом".

"Я считаю, что на основании сложившейся ситуации должен быть суд над Зеленским и всей его шайкой. И вся эта шобла должна получить максимальные сроки за тяжкие преступления сразу по нескольким статьям", - уверен блогер.

Он отметил, что взымание денег с фонда не что иное, как мошенничество и коррупция.

"Самое главное - это преступные действия приведшие к смерти людей. На данный момент у нас катастрофический рост заболевших. И власть просто не знает, что с этим делать. Катастрофическая ситуация с персоналом медучереждений! Деньги с фонда должны были быть направлены на страхование и доплаты медперсоналу, но были выделены на дороги и полицию!", - отметил блогер.

По его словам, деньги с фонда можно было направить на помощь населению и предпринимателям.

"Из-за пустого фонда и злостных нарушений, приведших к такой ситуации мы не можем бороться с эпидемией, что неминуемо приведет к галопирующему росту заболевших и умерших. И эти смерти будут на руках Зеленского и всей его банды!", - уверен блогер.





Ахеджаков отметил, что такое отношение окружения президента к народу недопустимое и циничное.

"Для них главное, что дороги будут заасфальтированы!", - заключил он.