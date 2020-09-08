Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение должны понести наказание опустошение фонда по борьбе з "китайским" вирусом
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер Ким Ахеджаков на своей страничке в Facebook.
По его словам, причиной этому должен стать опустевший фонд борьбы с "китайским вирусом".
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