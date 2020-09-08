Відомо, Тарас Кравчишак загинув 4 вересня під Маріуполем. Поховати захисника планують у рідному Дрогобичі, на Алеї Слави.

Також ми повідомляли, що двоє бійців, які були відрізані полум'ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького, підірвалися на невідомому пристрої при спробі вийти на свої позиції.

Крім цього, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню поблизу Красногорівки, через що був поранений боєць ЗСУ.

Вже ввечері стало відомо про новий обстріл позицій сил ООС, в результаті якого загинув ще один військовослужбовець.

А в районі Новгородського двоє бійців також підірвалися на вибуховому пристрої і отримали поранення різної тяжкості.

Нагадавши, на Донбасі обірвалося життя бійця ЗСУ: відомі перші подробиці трагедії.

Також Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей щодо Донбасу.