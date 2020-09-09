Ветерани війни на Донбасі "спіймали" президента України Володимира Зеленського у Сумах, щоб поставити йому питання про справу Андрія Антоненка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, яке опубліковано в YouTube.

Так, у Сумах ветерани АТО і ООС під "опікою" охорони глави держави і поліцейських, незважаючи на проливний дощ, чекали на Володимира Зеленського біля театру імені Щепкіна, куди він прибув візитом.

Активісти хотіли поставити президентові питання про справу рок-музиканта і військового Андрія Антоненка, відомого як Riffmaster.

За їхніми словами, без вагомих доказів Антоненко вже майже рік перебуває в СІЗО.

Спочатку охоронці Зеленського і поліцейські намагалися відтіснити ветеранів, щоб ті не змогли підійти до Зеленського, який вийшов з театру і прямував до свого кортежу. Активістам довелося вигукувати своє звернення до глави держави, щоб той звернув на них увагу.

Ветеран Микола Коблик вигукнув у бік Зеленського: "Пане президенте, чого боїмося?". Після цих слів Зеленський зупинився і відповів, що він нічого не боїться та попросив охорону пропустити військового.

Коблик розповів, що він разом зі своїми побратимами хотів лише дізнатися, коли сім'я зможе побачити Андрія Антоненка вдома, адже його безпідставно вже протягом восьми місяців тримають за гратами. Зеленський відповів на це досить лаконічно - що подальшу долю Антоненка буде вирішувати суд, а сам він не збирається тиснути на слідство.

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