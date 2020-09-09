На Львівщині влаштували акцію протесту проти будівництва церкви Московського патріархату

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий сайт "Золочів.нет".

Так, під Золочівською міською радою відбувся пікет проти Московського патріархату.

В акції приймали участь активысту "Національного корпусу". Також біля мерії були правоохоронці та представники міської влади. Міський голова Золочева до протестувальників не вийшов.

Активісти зібрались на акцію, щоб висловитися проти будівництва церкви Московського патріархату. Вони також висловили обурення бездіяльністю міської влади в цьому питанні.

За словами активістів "Нацкорпусу", будівництво церкви Московського патріархату є незаконним, адже воно здійснюється без погодження з місцевими жителями, а також суперечить нормам благоустрою. Тому активісти вимагають знести паркан та зупинити будівництво храму Московського патріархату.

Також вони наголосили, що від початку агресії Росії проти України Московський патріархат не визнає, що на Донбасі проти ЗСУ воюють росіяни, а також всіляко підтримує сепаратистські настрої в країні.

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