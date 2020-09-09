На Львовщине устроили акцию протеста против строительства церкви Московского патриархата

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный сайт "Золочев.нет".

Так, под Золочевским городским советом состоялся пикет против Московского патриархата.

В акции принимали участие активисты "Национального корпуса". Также возле мэрии были правоохранители и представители городской власти. Городской голова Золочева к протестующим не вышел.

Активисты собрались на акцию, чтобы высказаться против строительства церкви Московского патриархата. Они также выразили возмущение бездействием городских властей в этом вопросе.

По словам активистов "Нацкорпуса", строительство церкви Московского патриархата является незаконным, так как оно осуществляется без согласования с местными жителями, а также противоречит нормам благоустройства. Поэтому активисты требуют снести забор и остановить строительство храма Московского патриархата.

Также они отметили, что с начала агрессии России против Украины Московский патриархат не признает, что на Донбассе против ВСУ воюют россияне, а также всячески поддерживает сепаратистские настроения в стране.

Напомним, московские священники устроили крестный ход под Тернополем, видео: "несут иконы и поют молитвы".

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