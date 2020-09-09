На 65 російських літаків, які порушили порядок в'їзду і виїзду з окупованого Криму, було накладено арешт
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис прессекретарки прокуратури Криму Катерини Діденко в соцмережі.
Так, вона повідомила, що суд наклав арешт на 65 літаків, які порушили порядок в'їзду і виїзду з окупованого Криму. Вона також нагадала, що з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над півостровом, оскільки не може гарантувати безпеку польотів.
За словами Діденко, кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 і ч.1 ст. 111 (порушення посадовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї) КК.
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"Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулася до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, які порушили порядок в'їзду/виїзду з/на окупований півострів і правил міжнародних польотів. Зараз заарештовано 65 повітряних суден-порушників", - написала вона.
Діденко зазначила, що наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на територію Криму, порушуючи міжнародні правила польотів і закони України.
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