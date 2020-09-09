На 65 российских самолетов, нарушивших порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма, был наложен арест

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацю пресс-секретарши прокуратуры Крыма Екатерины Диденко в соцсети.

Так, она сообщила, что суд наложил арест на 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма. Она также напомнила, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов.

По словам Диденко, уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 (нарушение должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее) УК.

"Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратился в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, которые нарушили порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правил международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - написала она.

Диденко отметила, что сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на территорию Крыма, нарушая международные правила полетов и законы Украины.

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