З 18 по 20 вересня хасиди відзначають єврейський Новий рік Рош ха-Шан, і в зв'язку з цим Умань опинилася в епіцентрі чергового протистояння

Як відомо, через погіршення епідеміологічної ситуації іноземцям заборонили в'їзд в Україну до 28 вересня, передає Politeka.net.

Проте вже кілька днів на українсько-білоруському кордоні українські прикордонники стримують тисячі хасидів, які, незважаючи на заборону Кабміну України, не залишають спроб прорватися в Умань.

Так, У Держприкордонслужбі повідомили про те, що біля ПП "Дольськ" на Волині зібралася велика група паломників з Ізраїлю. Прикордонники намагаються ввічливо пояснити хасидам, що поважають їхні традиції, але пропустити в Україну не можуть.

«Рішення Уряду України вже ухвалено. Три тижні тому. Рішення ухвалено виходячи з епідеміологічної ситуації у зв'язку з коронавірусом. Три тижні тому ви знали, що таке рішення ухвалено, і ви все одно сюди приїхали. Я не знаю, на що ви розраховували", – заявив гостям один з прикордонників.

Українсько-білоруський кордон в межах Волинської області. Ситуація після прибуття паломників Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою Учора ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотриманням правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України. https://is.gd/LCtuq2 Gepostet von Державна прикордонна служба України am Mittwoch, 16. September 2020

"Ще раз акцентую увагу іноземців не намагатися порушити законодавство України", – підкреслив глава ДПСУ Сергій Дейнеко під час спілкування з хасидами біля пункту пропуску "Дольськ".

Що ж стосується самої Умані, то зараз туди прибувають співробітники поліції з усіх регіонів України, щоб забезпечити громадський порядок і безпеку під час святкування Рош ха-Шана.

За інформацією ГУ Нацполіції в Черкаській області, в місто приїхали понад 560 поліцейських з 20 областей України. Вони забезпечуватимуть дотримання закону в місцях компактного проживання хасидів.

"До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації", – підкреслили правоохоронці.

Раніше ми писали про те, що в одному з пунктів пропуску в межах Чергнігівської області, Нові Яриловичі, зафіксували прибуття груп іноземців, які незважаючи ні на що хотіли прорватися через кордон, котрий зараз посилено охороняється.

Нагадаэмо, хасиди пішли на штурм українського кордону, незважаючи на заборону.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.