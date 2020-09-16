Катастрофічна ситуація з водою в окупованому Криму призводить до вельми несподіваних ситуацій

Дійшло до того, що жителі столиці півострова в буквальному сенсі почали відбирати один в одного воду.

Про ситуацію, яка має місце в місті, повідомляє Politeka.net сз посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, керівник ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов розповів журналістам, що частина водоводів в Сімферополі проходить через багатоповерхові будинки. Мешканці верхніх поверхів почали скаржитися на те, що навіть у години подачі води в будинки в їх кранах порожньо, тому що нічого не доходить. У наступні будинки вода не потрапляє навіть на перші поверхи.

Причина такого банальна: деякі мешканці вираховують, де знаходяться засувки на водоводах, самостійно перекривають їх. Подібні ситуації мали місце в будинках №25 і №29 на вулиці Севастопольській, а також на вулиці Героїв Сталінграда

"Будь-яка самодіяльність може призвести до непередбачуваних наслідків", - заявив Баженов.

Тим часом мережу облетіли фотографії того, що залишилося від Сімферопольського водосховища. Водойма, яка живила водою столицю Криму і сусідні населені пункти, практично пересохла, а дно почало заростати травою і бур'янами.

Жителі Сімферополя скаржаться на те, що навіть коли в кранах з'являється вода, то вона брудна і смердюча. Комунальники пояснюють це тим, що через пересихання водойм доводиться забирати її практично з самого дна, що і позначається на якості води.

Тим часом Росія поскаржилася в ООН на Україну через водну блокаду. Окупанти звинувачують її в тому, що вона провокує екологічну та гуманітарну катастрофу на півострові.

Нагадаємо, окупанти влаштували свавілля в Криму, місцеві забили на сполох.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

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