Катастрофическая ситуация с водой в оккупированном Крыму приводит к весьма неожиданным ситуациям

Дошло до того, что жители столицы полуострова в буквальном смысле начали отбирать друг у друга воду.

О ситуации, которая имеет место в городе, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Так, руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал журналистам, что часть водоводов в Симферополе проходит через многоэтажные дома. Жители верхних этажей начали жаловаться на то, что даже в часы подачи воды в дома в их кранах пусто, потому что ничего не доходит. В следующие дома вода не попадает даже на первые этажи.

Причина такого банальна: некоторые жильцы вычисляют, где находятся задвижки на водоводах, самостоятельно перекрывают их. Подобные ситуации имели место в домах №25 и №29 на улице Севастопольской, а также на улице Героев Сталинграда

«Любая самодеятельность может привести к непредсказуемым последствиям», – заявил Баженов.

Тем временем сеть облетели фотографии того, что осталось от Симферопольского водохранилища. Водоем, который питал водой столицу Крыма и соседние населенные пункты, практически пересох, а дно начало зарастать травой и сорняками.

Жители Симферополя жалуются на то, что даже когда в кранах появляется вода, то она грязная и вонючая. Коммунальщики объясняют это тем, что из-за пересыхания водоемов приходится забирать ее практически с самого дна, что и сказывается на качестве воды.

Тем временем Россия пожаловалась в ООН на Украину из-за водной блокады. Оккупанты обвиняют ее в том, что она провоцирует экологическую и гуманитарную катастрофу на полуострове.

Напомним, оккупанты устроили беспредел в Крыму, местные забили тревогу.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.