Катастрофическая ситуация с водой в оккупированном Крыму приводит к весьма неожиданным ситуациям
Дошло до того, что жители столицы полуострова в буквальном смысле начали отбирать друг у друга воду.
О ситуации, которая имеет место в городе, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
Так, руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал журналистам, что часть водоводов в Симферополе проходит через многоэтажные дома. Жители верхних этажей начали жаловаться на то, что даже в часы подачи воды в дома в их кранах пусто, потому что ничего не доходит. В следующие дома вода не попадает даже на первые этажи.
Счастливый Киркоров страстно расцеловал Пугачеву, схватив за выпирающее место: «Ты разбиваешь мне сердце»
Всплыли тайны больной раком Насти Заворотнюк: "Обнаружила, что ее супруг спит с..."
Фреймут после скандала с Кухар на "Танцях з зірками" сделала отчаянное признание: "Из-за шока..."
"Как Пугачева допустила этот позор?": юная невестка Орбакайте дорвалась до сцены
Причина такого банальна: некоторые жильцы вычисляют, где находятся задвижки на водоводах, самостоятельно перекрывают их. Подобные ситуации имели место в домах №25 и №29 на улице Севастопольской, а также на улице Героев Сталинграда
«Любая самодеятельность может привести к непредсказуемым последствиям», – заявил Баженов.
Тем временем сеть облетели фотографии того, что осталось от Симферопольского водохранилища. Водоем, который питал водой столицу Крыма и соседние населенные пункты, практически пересох, а дно начало зарастать травой и сорняками.
Жители Симферополя жалуются на то, что даже когда в кранах появляется вода, то она грязная и вонючая. Коммунальщики объясняют это тем, что из-за пересыхания водоемов приходится забирать ее практически с самого дна, что и сказывается на качестве воды.
Тем временем Россия пожаловалась в ООН на Украину из-за водной блокады. Оккупанты обвиняют ее в том, что она провоцирует экологическую и гуманитарную катастрофу на полуострове.
Напомним, оккупанты устроили беспредел в Крыму, местные забили тревогу.
Как сообщала Politeka, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.
Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.