А як ви ставитеся до такої ініціативи?

В Україні запропонували змінити гімн, і порекомендували варіант на заміну

Як передає Politeka.net, відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

"Погляньте на гімни інших держав - в одних славлять Бога, в інших говорять яке у них буде хороше майбутнє, треті оспівують королеву або когось іншого, а у нас що? "Ще не вмерла"... Як можна жити з такою установкою?", - дивується автор петиції.

За його словами, в якості альтернативи гімном країни можна зробити пісню групи "Без Обмежень" - Моя Країна.

"Слова цієї пісні є відображенням останніх 6-ти років війни за незалежність зі східним сусідом. В кінці пісні можна виділити наш девіз - "Знайте брати, нас не зламати"", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що президента Володимира Зеленського закликали звільнити громадян України від сплати комунальних послуг на період, поки діє карантин.

Автор петиції зазначила, що під час карантину українці є соціально незахищеними, тому подібна ініціатива буде дуже доцільною.

"У разі незастосування державою пільгових заходів (або скасування сплати за послуги або повна або часткова оплата послуг за споживачів державою) для громадян України - [це] навмисне погіршення умов життя громадян", - йдеться в тексті звернення.