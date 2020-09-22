А как вы относитесь к такой инициативе?

В Украине предложили изменить гимн, и порекомендовали вариант на замену

Как передает Politeka.net, соответственная петиция появилась на сайте президента Украины.

"Взгляните на гимны других государств - в одних славят Бога, в других говорят которое у них будет хорошее будущее, третьи воспевают королеву или кого-то другого, а у нас что? "Ще не вмерла" ... Как можно жить с такой установкой?", - недоумевает автор петиции.

По его словам, в качестве альтернативы гимном страны можно сделать песню группы "Без Обмежень" - Моя Країна.

"Слова этой песни является отражением последних 6-ти лет войны за независимость с восточным соседом. В конце песни можно выделить наш девиз - "Знайте братья, нас не сломать"", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что президента Владимира Зеленского призвали освободить граждан Украины от уплаты коммунальных услуг на период, пока действует карантин.

Автор петиции отметила, что во время карантина украинцы являются социально незащищенными, поэтому подобная инициатива будет очень целесообразной.

"В случае неприменения государством льготных мер (или отмены уплаты за услуги или полная или частичная оплата услуг за потребителей государством) для граждан Украины - [это] намеренное ухудшение условий жизни граждан", - говорится в тексте обращении.