Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував суперечку з російським колегою Яковом Широковим через війну на Донбасі

Все почалося з того, що російський ведучий висловив думку в ефірі радіостанції "Ехо Москви", ніби слова "російська окупація" стали штампом.

Цимбалюк ощдразу заперечив йому, нагадавши, що це факт і речі потрібно називати своїми іменами.

"Це факт. Потрібно називати речі своїми іменами. Там російський прапор, там російська військова присутність. Запропонуйте термін тому, що влаштувала Росія на сході України? І це триває. Це що, не російська окупація?"- заперечив йому Цимбалюк.

Однак Широков продовжував стояти на своєму і додав, що правильний термін для позначення того, що відбувається на сході України, придумають через 50-100 років.

У відповідь на це, Цимбалюк по поличках розклав опоненту, що 50 років ще не минуло і він буде дотримуватися того терміна, який підходить під сьогоднішні реалії.

"Поки 50 років не минуло, а тільки шість повних, давайте я все-таки буду дотримуватися терміна, близького до того, що відбувається на землі. Конфлікт на кухні може бути, а це не конфлікт, це справжня – війна",- підкреслив він.

Широков, сказав, що кожен залишиться при своїй думці, спробував перевести розмову жартома і додав, що йому більше імпонує термін "іхтамнети". Але Цимбалюк все ж завершив суперечку черговим нагадуванням, що Росія – це окупант.

"Я вірю в російську армію і знаю, що це не банда. Не можуть "іхтамнети" з російською зброєю і зенітно-ракетними комплексами відправлятися в іншу країну. Такого не буває. Вони виконують накази", - безапеляційно заявив Цимбалюк.

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