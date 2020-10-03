Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил спор с российским коллегой Яковом Широковым из-за войны на Донбассе

Все началось с того, что российский ведущий выразил мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы", будто слова "российская оккупация" стали штампом.

Цимбалюк сразу возразил ему, напомнив, что это факт и вещи нужно называть своими именами.

"Это факт. Нужно называть вещи своими именами. Там российский флаг, там российское военное присутствие. Предложите термин тому, что устроила Россия на востоке Украины? И это продолжается. Это что, не российская оккупация?" – возразил ему Цимбалюк.

Однако Широков продолжал стоять на своем и добавил, что правильный термин для обозначения того, что происходит на востоке Украины, придумают через 50-100 лет.

В ответ на это, Цимбалюк по полочкам разложил оппоненту, что 50 лет еще не прошло и он будет придерживаться того термина, который подходит под сегодняшние реалии.

"Пока 50 лет не прошло, а только шесть полных, давайте я все-таки буду придерживаться термина, близкого к тому, что происходит на земле. Конфликт на кухне может быть, а это не конфликт, это настоящая – война", – подчеркнул он.

Широков, сказав, что каждый останется при своем мнении, попытался перевести разговор в шутку и добавил, что ему больше импонирует термин "ихтамнеты". Но Цимбалюк все же завершил спор очередным напоминанием, что Россия – это оккупант.

"Я верю в российскую армию и знаю, что это не банда. Не могут "ихтамнеты" с российским оружием и зенитно-ракетными комплексами отправляться в другую страну. Такого не бывает. Они выполняют приказы", - безапелляционно заявил Цимбалюк.

Напомним, что журналист Цимбалюк поставил на место Захарову.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк поставил на место Кравчука после слов о Донбассе.

Также Politeka писала, что боевики атаковали ВСУ под Горловкой после слов Путина: Цимбалюк раскрыл детали.