Чинна влада фактично прирекла українців на масове захворювання в найнебезпечніший період - восени і взимку

Це пояснюється тим, що жорсткий карантин через епідемію китайського вірусу в Україні був введений навесні цього року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав економіст Олексій Кущ.

При цьому він пояснив, що восени і взимку в Україні також присутні простудні захворювання, які можуть погіршити ситуацію з хворими.

У той же самий час, Кабмін не збирається вводити новий жорсткий карантин, прирікаючи українців, адже хворих буде в рази більше. Для українців вирішальний період незабаром настане - буде зима і осінь.

"Не варто забувати, що і восени, і взимку на коронавірус накладуться також епідемії простудних і вірусних захворювань. Виходить, що 6-відсоткове падіння національної економіки, що стало наслідком жорсткого карантину, влада фактично спустила в унітаз. Правда, в голову закрадаються і не дуже хороші підозри", - пише експерт.

Він припустив, що жорсткий карантин влада могла ввести лише для того, щоб приховати неминуче падіння української економіки, а не для того, щоб уберегти українців. Крім того, він звернув увагу на те, що українська економіка почала падати ще до епідемії.

"Ще одне можливе пояснення - влада намагалася створити собі шлях до відступу на випадок, якщо падіння рейтингу перед місцевими виборами буде катастрофічним. Проте, Україна переживе і це, можна навіть не сумніватися. Питання в іншому - як нам ще 4 роки пережити цих Іді*тов, які опинилися при владі?",- риторично справшивает економіст, нагадавши, що чинну владу доведеться терпіти 4 роки.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

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