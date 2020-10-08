Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров поділився своїм баченням "великого будівництва" в Україні

Як передає Politeka.net, думки екс-політик озвучив на своїй сторінці в Twitter.

"Що таке" велике будівництво " в моєму розумінні? Це коли будуємо зі своїх матеріалів, платимо зарплату своїм робітникам. А одержуваний прибуток компанія вкладає в свою країну. І більше 50% коштів, що виділяються з казни на такі роботи, повертається в неї у вигляді сплати податків",-поділився екс-прем'єр.

Українці такий вислів Азарова розкритикували і поцікавилися, де ж результати його роботи під час прем'єрства.

""Велике будівництво" в твоєму розумінні - це будиночок під Ростовом!", "І де ж ті де ж ті дороги, мости, які ти побудував в Україні, будівельник хрінов?", "Ти на які гроші ось це побудував? З чиїх матеріалів? Ти вкрав зарплату наших робітників, втік на Росію, а тепер нам заплітаєш різну хрень. І податки з наших грошей ти заплатив Росії", " велике будівництво по-Азаровськи. Це - по 50 відсотків, вкрасти з будівництва об'єктів інфраструктури, комунікацій тощо", - писали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Микола Азаров був прем'єр-міністром України з березня 2010-го по січень 2014 року. Після зміни влади в 2014 році покинув країну і зараз проживає в Росії.

Нагадаємо, Азаров-утікач назвав Україну "колонією" і знайшов винних: "весняне загострення".

Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «абсолютне зло».

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