Молода українка Аліна Михайлова вирішила докорінно змінити своє життя і піти на фронт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 057.ua.

Так, парамедик Добровольчого українського корпусу та волонтерка "Армії SOS" Аліна Михайлова з 2014 року перебуває на фронті. Спочатку вона поїхала на Донбас як волонтерка, а потім вже як парамедик. Аліна рятувала життя бійців в Авдіївці, Пісках і інших гарячих точках.

До війни на Донбасі дівчина активно брала участь у конкурсах краси та займалася допомогою притулкам з тваринами.

"Після Майдану довго не відпускало відчуття незавершеності. Тоді я поїхала на західну Україну з маленьким власним більше інфляційним проєктом. Їздила по містах і брала інтерв'ю у місцевих жителів. Мета була в тому, щоб показати жителям Донецька, що західну Україну вони не годують. Що і на західній Україні люди самодостатні та займаються роботою. Це до того що в 14 році була "в ходу" теза "Донбас годує Україну". Потім РФ вдерлася у Крим, на Донбас. І я почала збирати продукти в магазинах Києва для військових. Пізніше познайомилася з організацією "Армія SOS". І з цього почалася моя допомога фронту як волонтера", - розповіла дівчина.

У 2016 році Аліна закінчила університет (навчалася на денній формі), а влітку цього ж року на фронті загинув її дуже близький друг.

"Це кардинально визначило моє подальше життя. Я вступила до магістратури на заочне відділення, пройшла тижневі курси парамедика на базі госпітальєрів, і вже восени поїхала на свою першу ротацію в Широкине", - поділилась дівчина.

За її словами, у побратимів ніколи не було жодних дорікань через те, що дівчина стоїть з ними пліч-о-пліч на фронті. Втім, 26-літній парамедик зізнається, що бути на війні – це не завжди комфортно.

"У більшості дівчата, хоча є і деякі хлопці, мають таку певну романтизацію війни. А війна - це бруд, кров, миші та щури (і їхнє г*вно, яке всюди!). Це топити буржуйку, рубати дрова, купатися раз на 3-4 дні з водою, економити цю воду", - зазначила доброволець.

Також вона прокоментувала питання ідейності серед бійців, що захищають Україну на Донбасі. За її словами, серед добровольців зазвичай "заробітчан" немає, однак якщо поцікавитись у бійців ЗСУ, чому вони на фронті, далеко не всі аргументують це тим, що хочуть знищувати окупантів та захищати Україну.

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