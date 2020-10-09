А кого б покарали ви в першу чергу?

Жителі села Кум Добо в Киргизії прив'язали до дерева голову села і дільничного

Згідно з інформацією, місцеві жителі обурилися тим, що ці двоє відкрили по них вогонь з рушниці, коли селяни вирішили з ними поговорити.

Такий "метод для виховання" чиновників Киргизії порадував українців, а деякі навіть запропонували впровадити таку практику і у нашій країні.

"Хороший метод, головне дохідливий"," таке треба в Україні робити і чим раніше тим краще"," з ними тільки так", " що занадто, то не здраво!", "Самосуд робити не можна, це не хороший приклад з точки зору людяності, але сміттєві баки для них.. Це саме те що треба і гнати всіх з посад", " у нас би дерев не вистачило, щоб покарати всіх чиновників, замішаних у корупції",

Нагадаємо, 5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей. Акції переросли в сутички з поліцією. Мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

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