Пішов з життя старший солдат 53-ї бригади Збройних сил України Кім Дуванов, звільнений з полону бойовиків на Донбасі під час великого обміну

Про це повідомив український військовослужбовець, теж екс-бранець Олексій Кодьман на особистій сторінці у Facebook. Крім того, журналіст і волонтер Моніка Андрушевська уточнила у Facebook, що військовий помер через проблеми з серцем.

"У України знову непоправні втрати. Сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов, боєць ЗСУ, колишній полонений, якого обміняли наприкінці 2019 року", – написав Кодьман.

Тим часом, журналістка Моніка Андрушевська розповіла, що дружина померлого солдата залишилася одна з двома дітьми.

"Щоб говорити про цю трагедію, важко знайти слова. Неможливо описати, що зараз відбувається в сім'ї Кіма. Всі, хто спілкувався з сім'ями заручників, знають, як дружина Олена просто вигризала свого чоловіка з полону – дзвінками, повідомленнями, зустрічами. Їй було важко, іноді майже неможливо, на межі нервового зриву. Але вона завжди знала, що повинна це робити заради сім'ї і двох синів, молодшому з яких було всього 8 років. Вічна пам'ять. Герої не вмирають", – написала журналістка в мережі.

Андрушевська та Кодьман попросили небайдужих допомогти родині померлого солдата.

Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли 8 українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького і заїхали на тимчасово окуповану територію. Боєць ЗСУ повернувся з полону 29 грудня 2019 року.

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