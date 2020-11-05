На озброєння ЗСУ передали потужні вогнемети
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".
На випробуваннях фахівцями Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів вони показали себе з кращого боку. Вогнемети здатні вражати противника з відстані один кілометр.
Як розповів директор інституту Володимир Щербань, реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного ураження легкої броньованої техніки і противника, який знаходиться в укритті на відстані до одного кілометра.
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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ вже взяла на озброєння перший мультикоптер вітчизняного виробництва. Апарат Windhover був розроблений фахівцями в Одесі і вже отримав сертифікацію.
Цьому апарату не страшні ні шквальний вітер, ні підвищена вологість, ні обмороження і обмерзання.
Також українська армія отримала модернізований винищувач МіГ-29МУ1, який оновили і поліпшили фахівці зі Львова.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
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