У ЗСУ розповіли про фронтову історію кохання родини українських захисників

У лавах 93 ОМБр "Холодний Яр" ЗСУ несуть службу подружжя Руслан і Даніела Гвіздецькі, які не змогли один без одного навіть на війні. Історію їхнього кохання опублікувала "Армія Inform".

Руслан Гвоздцецький народився і виріс в Одесі. Після завершення навчання у професійному ліцеї енергетичних технологій хлопець у грудні 2015 року розпочав строкову службу. Згодом він вирішив перейти в бойову частину і в 2017 році підписав відповідний контракт з ЗСУ. Через п'ять днів після цього він вже відправився на фронт.

Бойове хрещення захисник прийняв під Гранітним. Там він ніс служу протягом восьми місяців під мінометними обстрілами. А з жовтня 2018 до середини 2019 Гвоздецький виконував бойові завдання на шахті "Бутівка".

Оскільки часу на відпочинок і особисте життя у військових вкрай мало, свою майбутню долю Даніелу хлопець знайшов у соцмережах.

Півроку пара спілкувалася, листуючись і телефонуючи. Спільні інтереси, думки і погляди на життя все сильніше залучали молодих людей. Нарешті Руслан зважився познайомитися з дівчиною наживо. Заради цього командування навіть дало йому триденну відпустку.

Хлопець поїхав до Дніпра, де жила Дана, і в першу ж зустріч закохався. Даніела відповіла йому взаємністю, і вже через шість місяців пара одружилася. Незабаром у них народилася дочка Алевтина, якій зараз вже виповнилося чотири роки.

Як розповіла Даніела, вона– з інтернаціональної родини (мама-вірменка, а батько-серб), втім вважає себе українкою: адже народилася в Україні, любить цю землю і вважає її своєю.

Даніела вирішила присвятити своє життя армії заради чоловіка, хоча до війни ніколи не мала справи з цією сферою. Вона три місяці проходила навчання в навчальному центрі під Львовом, а потім потрапила в один з чоловіком батальйон і почала бойову роботу зв'язківця прямо на позиціях, ніколи не жалкуючи про це, адже по іншому не могла

"Хочу бути поруч, щоб підтримувати не на відстані, а саме тут, де дійсно важко і небезпечно. Спасибі мамі, вона мене зрозуміла і підтримала, дивиться за донькою – і ми за неї спокійні. Вона не тільки чудова бабуся, а й професійний педагог з великим стажем!"- додала Даніела.

У травні 2020 року під час одного з боїв з терористами коханий Даніели отримав серйозні травми і поранення. Але, на щастя, йому вдалося одужати і тепер він з посмішкою згадує підтримку дружини в госпіталі.

"У Сєвєродонецьку до мене приїхала Дана, я не знав, що у неї стільки сліз. Ледве заспокоїв, кажу:" живий, все добре, не плач". З дитинства мене вчили вірити в себе і любити свою справу. Я це і роблю. А ще вдячний долі за щастя любити і бути коханим, ростити дочку, захищати Батьківщину, щоб наші діти і онуки жили у вільній країні. Я в це вірю - і знаю, що так і буде!", – розповів воїн.

Крім того, чоловік мріє отримати спеціальну освіту і стати офіцером. Дана ж, незважаючи на всі випробування, підтримує його в цьому і теж хоче зробити військову кар'єру.

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