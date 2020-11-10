Говорити про закінчення шестирічної війни і припинення вогню на Донбасі поки не можна

Історик, ведучий і співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував покроковий план щодо налагодження миру на Донбасі.

За його словами, на окупованій частині нашої країни можуть відбутися вибори в наступному році, 31 березня. Він вважає, що передумовами для того, щоб проводити ці вибори, повинна бути демілітаризація територій Донбасу.

Що стосується думки Російської Федерації, так вона вважає, що рішення про налагодження миру в східній частині країни відрізняється від Мінських угод. Також Росія зі свого боку вимагає, щоб цей документ виконувався покроково.

"Спочатку-проведення виборів і, відповідно, на наступний день-передача контролю над проблемною ділянкою російсько-українського кордону", - підкреслив ведучий.

Крім того, Снєгирьов назвав помилки, які допустила влада України за останні 7 років. За його словами, одна з помилок, яка була у нашої країни, - це наполягання на питанні безпеки, а потім тільки – наполягання на проведенні виборів.

Снєгирьов вважає, що Україна повинна була наполягати на тому, щоб виконати Мінські угоди в період проведення виборів. За його словами, якщо питання про те, щоб повернути окупований Крим в Україну, поки не розглядають, то говорити про припинення атаки на Сході – це "пересмикувати факти".

Також історик підкреслив, що до того часу, поки в Україну не повернуть ті 7% донецької території, яка знаходяться в окупації РФ, війна там не буде припинена.

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