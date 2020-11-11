Якщо вдома є хворий коронавірусом, важливо вживати заходів, щоб не заразитися самому

Лікар-пульмонолог Світлана Гук в інтерв'ю "Politeka Online" розповіла про те, що потрібно робити, коли в квартирі є хворий коронавірусом, а також які є способи передачі вірусу (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами лікаря, якщо вдома є всього одна кімната, то зробити щось, щоб не захворіти самому, навряд чи вдасться. Проте, було б краще, якби можна було відвезти хворого члена сім'ї кудись до іншого місця.

Якщо це неможливо, дуже важливо провітрювати ту кімнату, в якій знаходиться хворий коронавірусом. А якщо ця людина йде до вбиральні або на кухню, йому в обов'язковому порядку потрібно надягати захисну маску.

Також дуже важливо мати окремий посуд, а якщо комусь із здорових членів сім'ї потрібно зайти до кімнати, щоб допомогти хворому або з іншої причини, їм теж потрібно надягти медичну маску.

За словами лікаря, можна застосовувати спреї в ніс, які створюють свого роду бар'єр, що заважає вірусу потрапити до слизової оболонки.

Крім цього, лікар пояснила, які існують шляхи передачі коронавірусної інфекції, і чи можна захворіти, торкаючись кнопок ліфта або візків в супермаркеті. За її словами, є кілька думок про те, скільки ж тримається вірус на поверхні. Так, хтось каже, що він тримається там, як мінімум, три дні, а хтось стверджує, що більше.

"Антисептики - вони у кожного є в кишені, якщо ви говорите про візок, то кожен супермаркет має антисептики, які стоять на вході і на виході. Якщо ви взялися за той візок, вийдете потім і обробіть свої руки", - закликає Світлана Гук.

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