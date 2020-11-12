"Скільки може тривати весь цей шабаш?"

Карантин вихідного дня в Україні робиться тільки для того, щоб "відмивати" гроші

Таку думку висловив відеоблогер і підприємець Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

За словами блогера, на сьогоднішній день наша країна нічого, по суті, не робить для того, щоб боротися з пандемією. Наприклад, в Словенії всього за 2 дні зробили тести на COVID-19 всім громадянам, а в нашій країні це всього лише бізнес і "відмивання грошей".

"Весь світ зараз сидить на цьому COVID-19. Щоб ви розуміли, Словенія за 2 дні відтестувала всіх громадян, вони застосували армію, запросили допомогти волонтерів і відтестували за 2 дні всю країну", - розповів відеоблогер.

Корнак впевнений, що в нашій країні все роблять для того, щоб заробляти гроші і будувати бізнес. Крім того, відеоблогер вважає, що рішення про прийняття карантину вихідного дня в Україні, - це дуже дурне рішення.

"Це бариги, чорти і козли. Скрізь грабують, цей уряд не може організувати велику кількість тестування людей. Карантин вихідного дня-це дубистика від баранів, це ідіотське рішення для того, щоб просто було. Купа бізнесу просто знищиться", - упевнений Сергій Корнак.

Прокоментував відеоблогер і носіння захисних масок, про які обов'язково говорять постійно в МОЗ. На його думку, маски просто скорочують кількість кисню у людини, але ніяк не допомагають йому.

Корнак вважає, що захисні маски збільшують кислотне середовище, в якому ростуть бактерії. А це, в свою чергу, швидше розвиває пневмонію у людини.

"Скільки може тривати весь цей шабаш дегенератів? Чисті вороги, ідіоти, бариги, спекулянти. За що нам все це?"- обурено звертається до українців блогер Сергій Корнак.

Нагадаємо, що політичний аналітик і блогер Сергій Корнак прокоментував новину про хворобу Володимира Зеленського та Андрій Єрмака.

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