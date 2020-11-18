В Україні просто не поважають підприємців, тому ніякої обіцяної компенсації ніхто не отримає

Таку думку висловив український підприємець, відеоблогер і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Сергій Корнак нещодавно отримав акредитацію у Верховній Раді і відправився туди, щоб поспілкуватися з депутатами і подивитися, як там все відбувається.

Тепер же відеоблогер вирішив поділитися з українцями, що знаходиться всередині парламенту, а також згадати страждання підприємців через карантин вихідного дня.

"У преси є доступ тільки на третій поверх і на балкон, де можна знімати депутатів. Балкон теж по запису, основні ЗМІ займають там собі місця, туди потрапити дуже важко. Третій поверх-ложа преси ... Туди виходять депутати тільки самі", - підкреслив Сергій Корнак.

Також він не обійшов стороною і мітинг, на який днями під стіни ВРУ виходили підприємці. Блогер підкреслив, що ситуація була досить серйозною, люди намагалися прорватися, штовхалися, однак, депутати не скасували карантин вихідного дня, пообіцявши компенсацію підприємцям.

"Жодна людина не отримає ніякої компенсації. Що далі робити? Йде якийсь ворожий посил, скрізь йде зіткнення суспільства. Це каста людей - сама неповажна серед влади, тому що допомоги їй не виявляється ніякої. У всіх олігархів рило в пуху", - стверджує підприємець.

Він заявив, то всі олігархи є одними і тими ж, "це клан", але Корнак вважає, що все це несправедливо. На його думку, українців намагаються витіснити з бізнесу, щоб вони їхали в інші країни.

"Це дика несправедливість, треба лідера, який зможе все це зламати, розбити. Я не розумію.. І ми повинні цього лідера підтримати самі, інших методів немає, нам не дадуть.. Нам вже дали Зеленського, Порошенка, Тимошенко, нам вже все це давали, ось коли це від олігархів - це ж*па", - додав Сергій Корнак.

Нагадаємо, що відеоблогер і підприємець Сергій Корнак розповів, що відбувається з будівництвом доріг в Україні.

Як повідомляла Politeka, блогер Сергій Корнак проаналізував відмову деяких міст від дотримання карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що відеоблогер Сергій Корнак різко висловився щодо хвороби Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.