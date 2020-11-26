Сьогоднішній день головною проблемою в нашій країні є війна

Українці не можуть ігнорувати, що в Україні на сьогоднішній день згвалтовано презумпцію невинності, і на території йде кровопролитна війна.

Таку думку озвучив український співак, фронтмен популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк у шоу "Кондратюк у понеділок" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Перед нами виклик - показати те, що нас турбує. Ми - безпосередні учасники сьогодення нашої країни, нашої планети - не можемо ігнорувати кричущі речі, які відбуваються. Ми не можемо ігнорувати, що в Україні на сьогоднішній день згвалтовано презумпцію невинності і йде війна", – зазначив артист.

Хливнюк зазначив, що в нашій державі у в'язницях сидять люди, провина яких не доведена, і ніхто не бачить жодних доказів зворотного.

На його думку українське суспільство не може дозволити собі здатися і має голосно говорити про свої проблеми.

"Ми всі, незалежно від того будуємо ми висотки, або ми записуємося в студії, ми всі хочемо змін. Ми не хочемо бути країною-придатком, не хочемо соромитися, грубо кажучи, за кордоном, тому що у нас – сині паспорти. Тому що ми українці і це важливо!"– підсумував співак.

Нагадаємо, що Хливнюк розкрив правду про розлучення з дружиною після 10 років шлюбу.

Як повідомляла Politeka, Хливнюк зробив термінове звернення, на кону життя.

Також Politeka писала, що музиканти "Бумбокс" жорстко висловилися через поїздки в Росію.