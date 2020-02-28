"Что бы такое, сказать, чтобы Вас не..."

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ответил на слухе о разводе с супругой после 10 лет брака

Так в СМИ появилась информация о том, что солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк развелся со своей супругой Анной. Об этом сообщает украинская телеведущая Соломия Витвицкая на своем Telegram-канале «Особливе з Соломією» .

По информации канала, пара уже почти полгода не живет вместе и инициатором расставания, якобы, является Анна. В прессе информацию растиражировали еще и из-за того, что пара уже какое-то время не появляется вместе на людях.

Позднее певец прокомментировал журналистке слухи о разводе лично, но ничего конкретного не сказал и очень неохотно реагировал на вопросы:

«…Вообще-то – это не Ваше дело… Не приносите свою работу домой и не тяните домашние дела на работу. И будет у вас все хорошо!», – ответил Андрей на вопрос о расставании с женой.

Напомним, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал о том, почему отказался от гастролей в России.

Свой комментарий он дал в интервью в шоу "Говорящие головы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам певца, от гастролей группа отказалась еще в 2014 году.

"Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", — сказал Хлывнюк.

Ранее Андрей рассказал, что он продолжает общаться со своими российскими промоутерами, однако ехать в странe-агрессор ни за что не будет.

"Конфликтов лично у меня, у моей семьи один конфликт: с людьми, которые напали на мою страну. А так конфликтов никаких нет. Я не поеду в эту страну, пока не закончится война и весь этот ужас", - решительно заявил он.

Решение отказаться от гастролей в России в коллективе группы приняли единодушно.

Несмотря на большое количество фанатов там, коллектив решил, что есть более важные вещи, чем слава.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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