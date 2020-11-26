Сегодняшний день главной проблемой в нашей стране является война
Украинцы не могут игнорировать, что в Украине на сегодняшний день изнасиловано презумпцию невиновности, и на территории идет кровопролитная война.
Такое мнение озвучил украинский певец, фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в шоу "Кондратюк в понедельник" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Перед нами вызов – показать то, что нас беспокоит. Мы – непосредственные участники настоящего нашей страны, нашей планеты – не можем игнорировать вопиющие вещи, которые происходят. Мы не можем игнорировать, что в Украине на сегодняшний день изнасиловано презумпцию невиновности и идет война", – отметил артист.
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Хлывнюк отметил, что в нашем государстве в тюрьмах сидят люди, вина которых не доказана, и никто не видит никаких доказательств обратного.
По его мнению украинское общество не может позволить себе сдаться и должно громко говорить о своих проблемах.
"Мы все, независимо от того строим ли мы высотки, или мы записываемся в студии, мы все хотим перемен. Мы не хотим быть страной-придатком, не хотим стыдиться, грубо говоря, за границей, потому что у нас – синие паспорта. Потому что мы украинцы и это важно!", – подытожил певец.
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