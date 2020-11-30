Багато українців назавжди запам'ятають події на Майдані Незалежності у Києві, які сталися сім років тому

На Майдані Незалежності вночі 30 листопада перебувало до 400 протестувальників. Вже вранці на головну площу Києва та України почали завозити вантажівками елементи новорічної ялинки, яку хотіли поставити недалеко від місця протесту.

Тоді ж загони міліції - 2000 осіб, оточили активістів - одні з них дрімали, інші грілися біля багаття (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За спогадами очевидців, силовики стали витісняти протестувальників з-під стели Незалежності і бити кийками всіх, хто потрапляв під руку– і чоловіків, і жінок, і тих, хто падав на землю або сидів, прикриваючи голову руками.

Частина людей сховалася від "Беркуту" в Михайлівському Золотоверхому монастирі на Михайлівській площі. Тікаючих людей переслідували до Прорізної та Михайлівської вулиць, при цьому частина мітингувальників опинилася в автозаках.

В результаті дій "Беркута" постраждали щонайменше 79 осіб. 35 осіб міліціонери затримали, але згодом відпустили.

Кадри жорстокого побиття студентів на київському Майдані приголомшили не тільки українців, а й світову спільноту. Це була ніч, яка назавжди змінила Україну.

Події 30 листопада стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів з проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості. Тому вже 1 грудня 2013 року на площі і вулиці Києва вийшли, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1 мільйона протестувальників.



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