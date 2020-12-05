Коронавірус продовжує косити українців, цього разу захворів Сергій Князєв
Так, екс-глава Національної поліції України Сергій Князєв заразився коронавірусом (COVID-19) і його у важкому стані доставили в лікарню. Зараз йде боротьба за його життя.
Про це пише "Страна" з посиланням на джерело в НПУ.
Відзначається, що нинішнього радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.
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При цьому Княєв захворів ще минулого тижня, а після госпіталізації його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Екс-голова Нацполіції 49 років. Він очолював НПУ в 2017-2019 роках.
Нагадаємо, що у Збройних силах України за минулу добу, 4 грудня, на коронавірус захворіли 184 людини.
З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 26 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 158 осіб.
Станом на 10.00 5 грудня у ЗСУ коронавірусом хворіють 3168 осіб. Всього за час пандемії одужали-7878 осіб.
Крім того, 13825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня . Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.
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