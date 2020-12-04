Епідемія "китайського" вірусу може піти на спад
Таку думку озвучила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає "РБК Украина"
За її словами, найбільш важким періодом в Україні стануть осінь і зима, оскільки вірус буде проявлятися більш агресивно.
"Зараз він агресивний. Зараз ми отримуємо найбільші дози збудника, тому зростає кількість важких форм. У весняно-літній сезон це буде пом'якшуватися, як і минулого літа", - поділилася інфекціоніст.
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Голубовська зазначила, що влітку люди хворіли в легшій формі ніж зараз.
"Втім, ситуація була не такою, як зараз. І за кількістю, але найголовніше - за кількістю важких форм. Влітку люди хворіли, але не було такої кількості важких форм", - пояснила лікар.
Варто зазначити, що станом на ранок, 4 грудня, в Україні виявили 787 891 випадків захворюваності "китайським" вірусом. З початку пандемії померло 13 195 осіб. За останню добу зафіксували 15 131 новий випадок. Кількість одужали досягла 397 809.
Також ми повідомляли, що в уряди не збираються вводити жорсткий карантин до кінця грудня. Міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримає в грудні навантаження.
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