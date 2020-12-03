Лікар розповіла про вакцину від коронавірусу в Україні і назвала терміни, коли вона з'явиться в нашій країні
Українці завмерли в очікуванні вакцини від коронавірусу, яка допомагатиме захиститися від інфекції, але не всім варто розраховувати на щеплення в 2021 році.
Про це повідомила лікар-імунолог Алла Волоха виданню "Голос".
Вона пояснила, що поки невідомо, скільки в Україну надійде доз вакцин і коли це точно станеться. Але відомо, що вакцина буде надходити в країну частинами, а прищеплювати нею будуть лише окремих українців.
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"В першу чергу, від коронавірусу прищеплять групи ризику, медпрацівників, вчителів. Потім решта населення. Все залежатиме від того, коли і в якій кількості вакцини надійдуть в Україну. Для того щоб виробився популяційний імунітет, потрібно прищепити 60-70% населення", - повідомила Волоха.
За словами медика, вакцина ще погано вивчена. До того ж поки невідомо, як вона впливає на дітей. Тому дітей поки прищеплювати не будуть, адже невідомо, як щеплення на них вплине.
"Цей процес може розтягнутися, прогнозувати що-небудь дуже складно. Думати, до кінця 2021 року все населення України прищепити не встигнуть", - озвучила лікар свої прогнози.
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