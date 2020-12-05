Экс-главе Нацполиции лишь 49 лет

Коронавирус продложает косить украинцев, на этот раз заболел Сергей Князев

Так, экс-глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заразился коронавирусом (COVID-19) и его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас идет борьба за его жизнь.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источник в НПУ.

Отмечается, что нынешнего советника министра внутренних дел Арсена Авакова госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

При этом Княев заболел еще на прошлой неделе, а после госпитализации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Экс-главе Нацполиции 49 лет. Он возглавлял НПУ в 2017-2019 годах.

Напомним, что в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 4 декабря, COVID-19 заболели 184 человека.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 158 человек.

По состоянию на 10.00 5 декабря в ВСУ коронавирусом болеют 3168 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7878 человек.

Кроме того, 13825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря . В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

Напомним, вакцина от вируса вскоре появится в Украине, врач назвала первых счастливчиков.

Как сообщала Politeka, вакцину от вируса получат не все, кто из украинцев может рассчитывать на прививку.

Также Politeka писала, что эпидемия пойдет на спад после новой вспышки, украинцам озвучили сроки.