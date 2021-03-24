Блогер Мирослава Бобровська в програмі «А як насправді?» розповіла про три основних для якості життя кожної країни елементів і прокоментувала їх стан в Україні на сьогоднішній день.

«Правильно кажуть, хочеш знищити країну - забери у неї освіту, медицину і їжу. Пройдемо по пунктах? 10 і 11 класів в містах з населенням менше 50 тисяч чоловік не буде, потрібно їздити у велике місто. А наїздишся щодня? А чи є у всіх на це гроші?», - каже Бобровська.

Вона зазначила, що якість викладання на сьогоднішній день залишає бажати кращого. Вона акцентує увагу на низькому рівні організації дистанційного навчання і наводить як приклад інцидент в Тернопільській області, де маму школяра хотіли оштрафувати за те, що в будинку немає інтернету. При цьому нікого не хвилює питання, чи є у людей можливість забезпечити інтернет, комп'ютери або смартфони.

Крім цього, блогер розповіла, що минулого тижня МОН обрадувало населення молодшого та середнього шкільного віку новиною про скасування ДПА в 4-х і 9-х класах.

«Об'єктивно це теж дуже поганий дзвіночок і свідчення того, наскільки МОН боїться облажатись і не хоче демонструвати катастрофічно низький рівень знань школярів, отриманий в результаті повного провалу організації дистанційного навчання під час карантинних обмежень», - заявила Бобровська.

За її словами, якби міністр і державні експерти директорату шкільної освіти мислили більш далекоглядно і стратегічно, то чи не анонсували б скасування ДПА так рано, щоб школярі продовжили до нього готуватися і надолужили прогалини в знаннях.

«Тоді МОН міг би повідомити про скасування ДПА за тиждень-два до дати його проведення, і школярі отримали б необхідний обсяг знань», - вважає Бобровська.

Вона також висловила думку про нашу медицину, заявивши, що в Україні її майже не залишилося. На її думку, сотня професійних лікарів, які люблять свою справу - це крапля в морі на тлі відсутності необхідних медикаментів, непосильної вартості цих медикаментів, того, як виглядають лікарні і так далі.

«Їжа. Нас годують виключно модифікованими продуктами, так для підтримки життя. А ось якість цієї продукції залишає очікувати кращого. Поступово, непомітно для нас ця їжа вбиває. Хорошу продукцію вивозять на експорт, нам же завозять низької якості», - заявила Бобровська.

Раніше Бобровська заявила, що повноцінну освіту залишається тільки для обраних.

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