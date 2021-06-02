Сьогодні відбувся брифінг Нацкорпусу, на якому усі присутні дійшли до думки, що законопроєкт Зеленського 5557 «Про основи національного спротиву» потребує доопрацювань, зокрема, з залученням у процес експертів, ветеранів та діючих військовослужбовців, які, враховуючи їхній досвід, здатні дати корисні поради. Огляд брифінгу був опублікований на офіційному сайті Національного Корпусу .

За словами очільника Нацкорпусу Андрій Білецького, українська армія стала сильніше і наша держава зараз може її протиставити Росії, але для повного спротиву необхідно створити війська територіальної оборони.

«Вони дадуть ту в’язкість та можливість будувати той самий національний спротив, про який говорить президентський законопроєкт», - зазначив Андрій Білецький на брифінгу.

«На сьомому році війни держава так і не створила ефективну систему територіальної оборони, як механізм кризового миттєвого реагування на військові загрози на наших кордонах. Досі ігноруються патріотичні та ветеранські громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки», - підкреслив народний депутат України Андрій Шараскін.

На думку генерала ЗСУ та ексзаступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, раніше у Верховній Раді реєструвався законопроєкт, який мав на меті створення підрозділів територіальної оборони, які повинні захищати українські міста від окупації.

«В квітні і березні Російська Федерація брязкала зброєю й накопичувала свої війська, шантажуючи військово-політичне керівництво нашої країни, залякуючи наш народ і світову спільноту. Якби процес створення територіальної оборони вже пішов, шляхом прийняття закону, який ми подавали, то значно менше було б питань до влади. А наразі ми побачили, що за ті два місяці інформаційного і політичного тиску з боку Росії влада не зробила жодного кроку», - зазначив Кривонос.

На думку генерала ЗСУ, створення територіальної оборони дуже важливе питання для України.

«Коли росіяни будуть чітко розуміти, що в кожному населеному пункті є люди, які вміють тримати зброю в руках, які мають цю зброю, знають, як діяти в будь-якій ситуації, вони тричі подумають, а чи варто сюди йти», - підкреслив Кривонос.

Білецький розповів, що законопроєкт не відповідає українським реаліям, бо для отримання зброї представник територіальної оборони повинен буде відправлятися в обласний центр, а це, враховуючи стан наших доріг, займе 4-6 годин.

Отже, присутні на брифінгу підкреслили, що цей законопроєкт потребує доопрацювання, застосовуючи експертні думки колишніх та діючих військових і ветеранської спільноти у цілому.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Білецького, що Україні потрібен патронний завод .