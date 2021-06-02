Сегодня состоялся брифинг Нацкорпуса, на котором все присутствующие пришли к мнению, что законопроект Зеленского 5557 «Об основах национального сопротивления» требует доработок, в частности, с вовлечением в процесс экспертов, ветеранов и действующих военнослужащих, которые, учитывая их опыт, способны дать полезные советы. Обзор брифинга был опубликован на официальном сайте Национального Корпуса .

По словам главы Нацкорпуса Андрей Билецкого, украинская армия стала сильнее, и наше государство сейчас может ее противопоставить России, но для полного сопротивления необходимо создать войска территориальной обороны.

«Они дадут ту вязкость и возможность строить то же национальное сопротивление, о котором говорит президентский законопроект», - отметил Андрей Билецкий на брифинге.

«На седьмом году войны государство так и не создало эффективную систему территориальной обороны, как механизм кризисного мгновенного реагирования на военные угрозы на наших границах. До сих пор игнорируются патриотические и ветеранские общественные объединения, добровольно участвующие в обеспечении национальной безопасности», - подчеркнул народный депутат Украины Андрей Шараскин.

По мнению генерала ВСУ и экс-заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, ранее в Верховной Раде регистрировался законопроект, который подразумевал создание подразделений территориальной обороны, которые должны защищать украинские города от оккупации.

«В апреле и марте Российская Федерация побрякивала оружием и накапливала свои войска, шантажируя военно-политическое руководство нашей страны, запугивая наш народ и мировое сообщество. Если бы процесс создания территориальной обороны уже пошел, путем принятия закона, который мы подавали, то значительно меньше было бы вопросов к власти. А пока мы увидели, что за те два месяца информационного и политического давления со стороны России власть не сделала ни одного шага», - отметил Кривонос.

По мнению генерала ВСУ, создания территориальной обороны очень важный вопрос для Украины.

«Когда россияне будут четко понимать, что в каждом населенном пункте есть люди, которые умеют держать оружие в руках, которые имеют это оружие, знают, как действовать в любой ситуации, они трижды подумают, а стоит ли сюда идти», - подчеркнул Кривонос.

Билецкий рассказал, что законопроект не соответствует украинским реалиям, так как для получения оружия представитель территориальной обороны должен будет отправляться в областной центр, а это, учитывая состояние наших дорог, займет 4-6 часов.

Итак, присутствующие на брифинге подчеркнули, что этот законопроект нуждается в доработке, применяя экспертные мнения бывших и действующих военных и ветеранской общественности в целом.

Напомним, Politeka публиковала заявление Билецкого, что Украине нужен патронный завод .