Чи може стати реальністю те, про що ще десятиліття тому попереджали письменники-фантасти: люди відмовляться від спілкування в офлайні, а у всіх сферах діяльності їх замінять роботи?

Свою думку з цього приводу у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» висловлює мислитель і громадський діяч, філософ, футуролог і юрист Олексій Толкачов.

«Комунікації створюватимуть віртуальний світ, який приверне десятки та сотні мільйонів людей. Потрібно враховувати ось що: раніше в сільському господарстві були залучені не один мільйон людей, а тепер вони стають не потрібні. Зараз один комбайн робить більше, ніж тисяча осіб раніше. А скоро і комбайнер стане не потрібний - комбайн буде управлятися штучним інтелектом по GPS. Хто хоче жити на природі та працювати на землі - будь ласка, можливо, цим людям навіть будуть давати дотації. Але в економічному плані село померло. Мільярди людей втратять роботу, у них буде криза сенсу життя. Але ми як і раніше потрібні корпораціям - як споживачі. Якщо раптом нас не стане, корпорації втратять капіталізацію», - вважає футуролог.

За його словами, глобальні корпорації зацікавлені в збереженні популяції людства і в утилізації пасіонарної енергії.

«Якщо людям нічим зайнятися, і їм не дати якийсь позитивний сенс, то почнуться конфлікти. Для України це характерно вже зараз, тому що у нас не організований простір для самореалізації. Всі ми чогось хочемо, але чого - не зовсім зрозуміло», - говорить Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявляв, що Росія - психічно незріла країна, яка прагне компенсувати свій комплекс неповноцінності.

Також Толкачов зазначив, що українці бояться давати президенту реальну владу, але хочуть за все питати з нього.



