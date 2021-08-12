Експерти заявили, що послуги інтернету і телебачення в Україні можуть подорожчати на 10 - 30%.

Про це повідомляє UBR.

Серед факторів, які можуть призвести до різкого збільшення ціни експерти називають завантаженість мереж, суперечки провайдерів з представниками ОСББ, витрати на авторські права за контент, зростання зарплат персоналу.

При цьому, деякі експерти основною причиною подорожчання назвали саме зростання витрат на контент. Оскільки провайдери інтернету також надають послугу доступу до телебачення, вони змушені робити додаткові відрахування за кожного свого клієнта. Ці платежі надходять на рахунок Коаліції аудіовізуальних та музичних прав.

На думку представників ринку, підвищення тарифів може відбутися взимку або восени. Малоймовірним експерти називають поступовий перегляд тарифів. За їх словами, підвищення буде великим і разовим, щоб не викликати поетапну негативну реакцію у клієнтів. Провайдери припускають, що власники зарубіжного і українського контенту піднімуть ціни на 15 - 20%.

До витрат компаній додасться і відрахування в КАМП, яке становить від трьох до п'яти відсотків. При такому прогнозі, в середньому за ТБ українці будуть змушені платити на 20% більше. Учасники ринку підкреслили, що прийдешнє подорожчання викликане підвищенням собівартості послуг, що надаються, а не бажанням заробити. Експерти з жалем помітили, що додаткові гроші доведеться витратити на покриття витрат, а не на розвиток галузі. Провайдери також повідомили, що представники ОСББ довільно встановлюють розцінки на право отримати доступ до інфраструктури будинку.

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