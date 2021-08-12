Їх не поспішають прибирати

У Запорізькій області відпочиваючі досі скаржаться на навалу медуз

Про це повідомляє місцеве видання 0619.com.ua

За словами відпочиваючих, біля баз відпочинку узбережжя якось чистять від медуз.

Морських мешканців вивозять тисячами .А ось на диких пляжах їх ніхто не прибирає, тому сморід стоїть жахлива.

На Молочному лимані у воді повно маленьких рибок, мальок пеленгаса буквально кишить на мілководді.

До слова, на одному з курортів Херсонської області помітили вкрай небезпечного хижака

2-метрового крокодила помітили на Арабатській стрілки в озері, він якраз доїдав свою жертву - качку.

Про це дізналася місцева влада і огородила водойму.

Як крокодил потрапив в озеро в Херсонській області-з'ясовують правоохоронці.

Однією з версій є втеча з приватного зоопарку або ж з Ялтинського. У другому близько місяця тому був потоп і частина зоопарку змило в морі.

Крім того, на Арабатській стрілці є зоопарк.

Відомо, що поки місцева влада вирішувала, як виловити крокодила - він загинув.

Нагадаємо, Дніпро кишить медузами, аномалія розгадана: "коли жалять - впорскують..."

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