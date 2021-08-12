У Держстаті з'ясували, що оптові ціни на промислову продукцію за рік виросли на цілих 42,2%.

В Україні оптові ціни на промислову продукцію зросли на 42,2% за рік.

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Оптові ціни в 2021 році в Держстаті порівняли з такими в аналогічний період 2020 року. З'ясувалося, що в Україні подорожчали цукор, молоко, м'ясо і хліб. В середньому продукти в нашій країні подорожчали на 33,9%. Що стосується експортних позицій, там цінник виріс на 75,1%.

Ціни тютюнових виробів, напоїв і харчових продуктів продемонстрували зростання в 29,2%. За експортними розцінками підвищення спостерігається на 60,3%, за цінами всередині країни на 19,9%. Найбільше подорожчав цукор. Середнє зростання ціни на цей продукт досягло 77,7% для експорту і 86,6% всередині країни.

При цьому в кінці року підйом споживчих цін повинен сповільниться до 9,6%, проти поточних 10,2. Про це повідомляють експерти. За їхніми прогнозами, друге півріччя 2022 року продемонструє повернення до показника зростання в 5%. Таке поліпшення економічного положення стане можливим завдяки новому врожаю. До вказаного моменту він повинен надійти на ринок.

Також експерти очікують стабілізації завдяки коригування світових цін. Вона повинна торкнутися продовольство і енергоносії.

Раніше в Держстаті повідомляли про зникнення середнього класу. До нього себе відносить лише кожен сотий житель нашої країни. Частина громадян називає своє становище тяжким або «нижче середнього». За даними соціологів, при порівнянні з прийнятими в Європі критеріями, до середнього класу в нашій країні слід відносити від 10 до 15% громадян.

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