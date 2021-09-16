Дізнайтеся, яке 17 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня
У православній церкві 17 вересня вшановується пам'ять єпископа Вавили. Крім того, в цей день відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 17 вересня
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Священномученик Вавила був єпископом в Антіохії, за часів гоніння. Імператор Декій, влаштувавши свято на честь ідолів і принесши в жертву перського царевича-заручника, захотів увійти в християнський храм і осквернити його.
Святий Вавила служив у храмі і не пустив туди царя. Цар розгнівався і наказав відсікти голови всім, хто знаходився в храмі.
Також 17 вересня православні люди шанують чудотворну ікону Божої Матері з тією ж назвою. У центрі ікони розташовується зображення Марії з немовлям, укладене в восьмикутну зірку, яка, в свою чергу, утворена двома чотирикутниками — зеленим (природний колір купини) і червоним (колір її полум'я).
Традиції 17 вересня
Вважалося, що 17 вересня потрібно молитися перед іконою Божої Матері, щоб захистити свій будинок від пожеж і блискавок.
Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захист в бою, пожежники і лікарі - при ризику отримати опіки або каліцтва від вогню.
Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купину "спалити" його гріхи.
У цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. Біля ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі обходили стороною їх житла.
Що не можна робити 17 вересня
Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.
У цей день не можна подавати жебракам. Вважалося, що вигнана зі свого будинку лихоманка приймала вигляд бабусі-мандрівниці, яка ходила по селах за подаянням. Хто їй подасть - той весь рік в її владі буде. Також в цьому випадку можна накликати на себе злидні.
Прикмети на 17 вересня
- День видався непогожим і дощовим - осінь буде сухою.
- Великі мурашники в лісі - до сильних морозів взимку.
- Багато горобини - до холодної зими.
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