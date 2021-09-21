Експерти прогнозують, що до кінця року гречка в Україні подорожчає на 20 – 30% і ціна на неї може досягти 65 грн. за кг.

Про це повідомляє UBR з посиланням на Сергія Громового, виконавчого директора Міжнародної асоціації гречки.

"У Росії поки йде жнива. Велика ймовірність, що вони знову заборонять вивезення гречки з країни. І тоді вже ми відчуємо істотний дефіцит", - сказав Громовий.

Експерт підкреслив, що одна з головних загроз – це перекриття імпорту з Росії. За його підрахунками, в Україні зараз вирощують 100 тисяч тонн гречки. При цьому, для покриття внутрішнього споживання необхідно 200 тисяч тонн.

Відповідно до фізіологічної норми, кожна людина споживає не менше семи кілограмів гречки в рік. При множенні цього показника на 30 мільйонів чоловік можна отримати шукані 200 тисяч тонн продукту в рік.

Громовий підкреслив, що зараз українці споживають менше необхідної норми гречки. За його словами, кожна людина з'їдає всього близько трьох кілограмів гречки на рік. Експерт зазначив, що нинішня середня ціна на гречку досягає 50 гривень за кг.якщо вона підніметься ще більше, власних ресурсів України може вистачити для покриття внутрішнього попиту, так як більшість людей змушені будуть від неї відмовитися.

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