Эксперты прогнозируют, что до конца года гречка в Украине подорожает на 20 – 30% и цена на нее может достичь 65 грн. за кг.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на Сергея Громового, исполнительного директора Международной Ассоциации гречки.

"В России пока идет жатва. Большая вероятность, что они снова запретят вывоз гречки из страны. И тогда уже мы почувствуем существенный дефицит", – сказал Громовой.

Эксперт подчеркнул, что одна из главных угроз – это перекрытие импорта из России. По его подсчетам, в Украине сейчас выращивают 100 тысяч тонн гречки. При этом, для покрытия внутреннего потребления необходимо 200 тысяч тонн.

В соответствии с физиологической нормой, каждый человек потребляет не менее семи килограммов гречки в год. При умножении этого показателя на 30 миллионов человек можно получить искомые 200 тысяч тонн продукта в год.

Громовой подчеркнул, что сейчас украинцы потребляют меньше необходимой нормы гречки. По его словам, каждый человек съедает всего около трех килограммов гречки в год. Эксперт отметил, что нынешняя средняя цена на гречку достигает 50 гривен за кг. Если она поднимется еще больше, собственных ресурсов Украины может хватить для покрытия внутреннего спроса, так как большинство людей вынуждены будут от нее отказаться.

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