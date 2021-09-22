Стало відомо, що буде зі святами 8 березня і 1 травня в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) України зробило роз'яснення з цього приводу на своїй сторінці в Facebook 22 вересня.

Відомство хоче скасувати перенесення вихідних у випадках, коли 8 березня і 1 травня випадають на суботу та неділю.

"Спираючись на загальноєвропейську традицію, МКІП пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю», — йдеться в повідомленні.

Перенесення вихідного можуть залишити в п'яти випадках: для Нового року, Різдва Христового (за старим і новим календарем, тобто 25 грудня і 7 січня), Великодня і Дня Святої Трійці.

Зазначимо, українці відреагували на таку ініціативу неоднозначно.

"У чому сенс цього? Шкода 2 вихідних? Вони ж не оплачуються. Людям більше часу на сім'ю, якщо хто хоче працювати - ніхто цього не обмежує", "Давно пора всю цю дурницю з перенесеннями скасувати. Але і релігійних свят також, тому що в Україні живуть не тільки християни, чому вони в привілеї?", "Ну так і релігійні свята тоді не варто переносити", " немає політичної волі скасувати вихідний на 8 березня? 23 лютого вже давно не вихідний і не свято навіть нічого) Поорали і заспокоїлися", - коментують пропозицію МКІП в мережі.

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