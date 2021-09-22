Стало известно, что будет с праздниками 8 марта и 1 мая в Украине

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины сделало разъяснения по этому поводу на своей странице в Facebook 22 сентября.

Ведомство хочет отменить перенос выходных в случаях, когда 8 марта и 1 мая выпадают на субботу и воскресенье.

«Опираясь на общеевропейскую традицию, МКИП предлагает отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье», — говорится в сообщении.

Перенос выходного могут оставить в пяти случаях: для Нового года, Рождества Христова (по старому и новому календарю, то есть 25 декабря и 7 января), Пасхи и Дня Святой Троицы.

Отметим, украинцы отреагировали на такую инициативу неоднозначно.

"В чем смысл этого? Жалко 2 выходных? Они же не оплачиваются. Людям больше времени на семью, если кто хочет работать - никто этого не ограничивает", "Давно пора всю эту ерунду с переносами отменить. Но и религиозных праздников также, потому что в Украина живут не только христиане, почему они в привилегии?", "Ну так и религиозные праздники тогда не стоит переносить", "Нет политической воли отменить выходной на 8 марта? 23 февраля уже давно не выходной и не праздник даже ничего) Поорали и успокоились", - комментируют предложение МКИП в Сети.

Напомним, украинцы дважды будут отмечать Пасху в 2022 году, названы даты.

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Также Politeka писала, что мини-отпуск для украинцев, два раза по четыре дня: в Кабмине озвучили даты длинных выходных.