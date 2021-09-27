У Росії в місті Новосибірськ пенсіонери влаштували бійку біля сміттєвого бака супермаркету через прострочені продукти.

Подія потрапила на відео.

На ролику видно, що біля сміттєвого бака стовпилися люди. Саме в цей бак співробітники супермаркету раніше викинули прострочені продукти. Прострочення присутні люди вихоплювали у сусідів. Серед присутніх були не тільки пенсіонери, а й молоді люди. Також там можна було побачити громадян без певного місця проживання. Кожен намагався урвати якомога більше прострочених продуктів. Крім того, велика частина людей робила спроби відштовхнути від сміттєвого бака сусідів.

Деякі люди прийшли з табуретками. Таким чином вони планували полегшити собі шлях до прострочених продуктів. Біля бака зібралося стільки людей, що всім продуктів не вистачило. Це призвело до спроб бійок і скандалів. Місцеві жителі розповіли, що така ситуація повторюється кожного разу, коли представники супермаркетів викидають прострочені продукти.

Раніше ми писали, що біля залізничного вокзалу в Одесі чоловік потрапив у пастку, засунувши голову в один зі сміттєвих контейнерів. Витягнути назад він її вже не зміг без сторонньої допомоги. Очевидці зняли те, що відбувається на відео, перш ніж допомогти бідоласі.

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