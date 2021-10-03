Рівень пенсій в Україні може різко скоротитися, прогнозують у Мінсоцполітики

Так, пенсії можуть зменшиться з 30% від зарплати до 20%. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час круглого столу, присвяченого пенсійній реформі, пише Politeka.net.

"Пенсія становить 30% зарплати. Це мало, ми це знаємо. Але ми знаємо і перспективу. Перспектива - буде 20%", – заявила Лазебна.

Міністр нагадала, що в 2004 році в Україні була введена страхова пенсійна система, яка дозволила забезпечувати 57-60% від зарплати: вона нормально працювала близько п'яти років, але потім втратила релевантність.

Зазначимо, за січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду досяг понад 12 млрд — максимум за цей рік.

Солідарна пенсія, по суті, зараз банкрут. В Україні менше ніж 13 млн офіційно зайнятих, з яких 2,7 млн осіб пенсійного віку. Працюючі повинні утримувати понад 11 млн пенсіонерів, 6,3 млн дітей до 14 років, 2,2 млн учнів і студентів, 1,7 млн безробітних і близько 1 млн непрацюючих людей з інвалідністю. А так як українська економіка слабка, тому не завжди можна заробити так, щоб вистачило на податки.

Нагадаємо, що пенсії збільшили в три рази, але пощастило не всім, важливі деталі.

Як Politeka писала, зростання пенсій в Україні, названі терміни і суми: кому додадуть більше тисячі гривень.

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