Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав фактори, які можуть різко збільшити ризик інсульту, в тому числі раннього, і назвав простий спосіб не допустити патологічного згущення крові.

Доктор Комаровський відповів на питання, чи є який-небудь аналіз, який допоможе попередити інсульт, передає Politeka.net. Євген Олегович упевнений, уникнути порушення мозкового кровообігу можна, тільки якщо дотримуватися ряду правил протягом усього життя.

"Ніяких чарівних аналізів, які можуть на це вказати, не існує. Якщо ви чуєте, що у когось в ранньому віці стався інсульт, в більшості випадків мова йде про вроджену патологію. Аналізів немає, але медична наука чітко знає фактори ризику, присутність яких у вашому житті збільшує ризик інсульту", - зазначив доктор Комаровський.

За його словами, щоб убезпечити себе від інсульту, кожен повинен виключити пияцтво, куріння і вживання шкідливих продуктів, що викликають ожиріння.

Крім того, корисні фізичні навантаження - їх відсутність теж входить в список факторів, що збільшують ризик інсульту.

"Також ви повинні контролювати свій артеріальний тиск і рівень цукру в крові", - додав доктор Комаровський.

Ще один важливий момент, пов'язаний з ризиком інсульту, - дефіцит рідини в організмі.