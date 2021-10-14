У МОЗ вже попередили

Кілька регіонів України через коронавірус знаходяться на межі червоної зони, оскільки ситуація там напружена - очікуються пікові навантаження на систему охорони здоров'я.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я-головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час ефіру на "Українському радіо".

"Ситуація поступово погіршується. Ми робили вже кілька раундів прогнозів епідеміологічної ситуації. Ми бачимо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я очікуються на другу половину листопада, тому ми рухаємося за таким сценарієм", - сказав він.

Санітарний лікар Ігор Кузін додав, що в червону зону карантину ризикують потрапити ще п'ять регіонів України. Серед них Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.

Однак чиновник додав, що поки ситуацію вдається стримати. Розгортають додаткові ліжка і збільшують кількість тестувань. Кузін зазначив, що епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується.

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