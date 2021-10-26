Дізнайтеся, яке 27 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

27 жовтня в православному світі вшановують пам'ять християнської Святої Параскеви Сербської.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Як свідчать церковні перекази, Параскева жила в X столітті і прославилася своїм аскетизмом і мудрістю.

Преподобна Параскева народилася в Сербії в селищі Епіват в благочестивій болгарській родині. Вона роздала свій спадок біднякам і вирушила до Константинополя, після чого прийняла чернечий постриг.

Потім здійснила паломництво по Святій Землі і залишилася жити в Йорданській пустелі. Параскева харчувалася пустельними злаками, перебуваючи в постійній молитві.

Перед кончиною Святій з'явився ангел Божий і наказав повернутися в Сербію, щоб там відійти до Господа. За два роки до смерті вона повернулася в рідне село і, як бідна чужоземка, провела залишок свого життя при місцевій церкві. Коли померла, її поховали на кладовищі Епівата. При її мощах відбувалися численні чудеса, тому з часом їх перенесли в місцеву церкву.

Традиції свята

На Парасковію люди задобрювали домовика - для нього у дворі на ніч залишали їжу. Вважалося, що домовик захищає домашню худобу від хвороб, тому з ним потрібно мати хороші стосунки.

У день Параски з пшениці нового врожаю варили кашу, яку заправляли свіжим лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.

Незаміжні дівчата молилися святій, щоб та допомогла знайти їм другу половинку якомога швидше. І проводили спеціальні для цього дня ритуали.

Головні заборони, чого не можна робити

Забобонні були переконані, що якщо на Параскеву голосно реготати і веселитися, то в старості доведеться багато і гірко плакати.

Також вірили, що вагітним жінкам забороняється на свято розчісувати волосся, інакше дитина може з'явитися на світ хворою.

На Параскеву не можна починати ніяких нових справ, вони будуть складно і повільно просуватися, не принесуть бажаного результату.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



Коли в свято погода суха, і дме сильний вітер, то наступного року буде неврожай;

Коли на Параскеву вороняче голосно каркає, то потрібно чекати швидкої відлиги.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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